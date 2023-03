Voedselbank blij met gift van Arnhemse Poorters: ‘We moeten steeds meer huishoudens van voedsel voorzien’

ARNHEM - De Arnhemse Poorters hebben 2.500 euro gedoneerd aan de Voedselbank Arnhem. Mede dankzij deze gift is de Voedselbank in staat wekelijks gratis voedselpakketten te verschaffen aan huishoudens met de allerlaagste inkomen.

Voedselbank Arnhem is blij met het bedrag. ,,Hiermee kunnen we onze gebouwen onderhouden, de vrachtwagens laten rijden, de koelingen en vriezers laten draaien en nog veel meer. Zeker nu we veel meer huishoudens van voedsel moeten voorzien, is deze gift extra welkom”, zegt voorzitter Caroline van der Sluis.

7000 huishoudens

Volgens haar is het beroep op De Voedselbank het afgelopen jaar onder meer door de hoge energieprijzen en hoge inflatie met 40 procent toegenomen. De Voedselbank Arnhem vervult de distributiefunctie voor voedselbanken in de gehele provincie Gelderland en Utrecht-Oost.

Hiermee worden 7000 huishoudens wekelijks van een voedselpakket voorzien, waarvan meer dan 1000 in de stad Arnhem. ,,Daarom is de ondersteuning van de Poorters van Arnhem extra welkom.”

De stichting Poorters van Arnhem draagt financieel en daadwerkelijk bij aan het in stand houden van algemene of maatschappelijke voorzieningen in de stad Arnhem. Dat is een van haar doelstellingen. Ze heeft geld gegeven aan bijvoorbeeld de herinrichting van de recreatiezaal van Museum Bronbeek, het herplaatsen van haan en kruisen op de Sint Walburgisbasiliek en de herinrichting kinderbouwspeelplaats ‘De Leuke Linde’ in Klarendal.

Stadsrechten

Het Poortersgenootschap is in 1983 opgezet als vriendenclub met het doel geld in te zamelen voor de viering van 750 jaar stadsrechten van Arnhem. In 1985 is het genootschap omgezet in een Stichting met als doelstelling: het bevorderen van de gemeenschapszin bij de inwoners en vrienden van de stad Arnhem. De Poorters organiseren maandelijks contactbijeenkomsten, jaarlijks wisselende en vaste excursies zoals lezingen, een fietstocht en een stadswandeling.