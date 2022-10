Voetbalclubs in de rats: niet meer douchen na de training en drankje in kantine wordt duurder

Column Onderlangs Met aanstelle­rij trek je nu eenmaal de aandacht, maar misschien pook ik het vuurtje alleen maar op

In de gemeenteraad van Rheden lopen gevoelige types rond. Een lid van het college omschreef in een appje een bepaald raadslid als ‘vermoeiend’. Daar is ophef over ontstaan. Moest ik wel een beetje om lachen.

30 september