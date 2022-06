Voetbaltoernooi bij ESA voor kinderen met diabetes in Indonesië, Vitessenaar Buitink gaat loten

,,18 maart 2020 hadden we een grootste benefietavond in GelreDome georganiseerd, maar toen kwam corona”, zegt Arnhemmer Rovroy (22). ,,Pal voor het evenement ging er een streep door alle bijeenkomsten met grote groepen, dus de benefietavond ging niet door. Daarom hebben we vorig jaar november, toen we begonnen met de organisatie van deze dag bij ESA, gekozen voor een buitenevenement.”

Landentoernooi

Op sportpark Rijkerswoerd begint de dag om 09.00 uur met een voetbal-masterclass (leeftijd 6 tot en met 15 jaar, deelname 10 euro). De trainingen worden gegeven door coaches van de opleidingen van Vitesse en NEC en Ali Ibrahim. De oud-speler van De Graafschap uit Ghana is na zijn profloopbaan jeugdtrainer geworden. Ook is Vitesse-mascotte Vito present.



Van 12.00 tot 17.00 uur is een groot voetbaltoernooi voor het goede doel. ,,Ploegen kunnen zich nog inschrijven à 70 euro per team. 250 euro is voor het winnende team. Het is een ‘landentoernooi’ met 7 tegen 7 op een half veld, we hebben bijvoorbeeld al team Brazilië, Italië en Indonesië. We willen zelf team Oekraïne sponsoren, waardoor Oekraïense vluchtelingen kosteloos kunnen deelnemen.”