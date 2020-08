Voor 600 miljoen euro aan fietsen gejat, mobiele bendes jagen vooral in de grensstreek op dure e-bikes

OM: geen straf voor man die agent vlak onder oog stak met schroeven­draai­er

19 augustus Een 33-jarige Arnhemmer die een politieagent afgelopen februari bij de ING-bank in Kronenburg met een schroevendraaier net onder het oog stak, moet worden ontslagen van rechtsvervolging. Hij was psychotisch en is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard.