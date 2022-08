Voor Bero voelt ook Arnhem na vier jaar als thuis: ‘De nuchtere Nederlandse cultuur past bij me’

,,In Trenčín, een stadje in Slowakije, heb ik een geweldige jeugd gehad. Ik was veel buiten. Verstoppertje spelen, ijshockeyen, op schaatsen en skates. En voetballen natuurlijk. Op mijn 5de werd ik gescout door AS Trenčín, de plaatselijke profclub. In die tijd trainde je als jeugdspeler drie keer in de week, dus ik bleef veel op straat voetballen.