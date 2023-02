Voor één sociale huurwoning in Arnhem staan gemiddeld 250 mensen in de rij: ‘Er is een enorm tekort’

indebuurt.nl Sam en Tino heropenen Brasserie Thialf onder nieuwe naam: 'We brengen weer reuring'

Het is zover! De horecazaak bij vrijstaat Thialf in Arnhem gaat weer open. Ondernemers Sam Labrijn (22) en Tino Driessen (23) namen de brasserie over en beginnen er binnenkort hun eigen zaak: De Buren van Thialf.