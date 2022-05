Voorbijganger ziet ernstig gewonde motorrijder liggen op de weg in Arnhem

Column Remco Kock Ik vond het nogal opwindend. Bijna alsof ik buiten­aards leven had ontdekt

Tijdens een avondwandeling zag ik een tentje in Sonsbeek. Een grijze, in de bosjes tussen de Apeldoornseweg en de Hartjesberg. Eerlijk gezegd vond ik het nogal opwindend. Bijna alsof ik buitenaards leven had ontdekt, terwijl ik wist dat het helemaal niet zo bijzonder was.

28 april