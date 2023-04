Voormalig Vitesse-trainer Thomas Letsch werkt aan Het Mirakel van Bochum: ‘Intensiteit ligt hier veel hoger dan in de eredivisie’

Weinig ruimte voor zware criminelen op de extra beveiligde afdeling van de Blue Band Bajes

De Blue Band Bajes biedt straks onderdak aan tien zware criminelen. Zij worden extra in de gaten gehouden op de zogeheten Afdeling Intensief Toezicht (AIT). Maar waar bestaat dat extra toezicht nu precies uit? Vijf vragen over de nieuwe afdeling in de Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem.