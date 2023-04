Voormalige ‘plashoek’ bij bushalte Rijnstraat in Arnhem verandert in ‘vogel en insectenhotel’

Stukje middel­eeuws Arnhem duikt op in aanloop naar vergroenen busstation Rijnstraat

ARNHEM - In aanloop naar het vernieuwen van het busstation op de Nelson Mandelabrug, ter hoogte van de Rijnstraat, is een stukje middeleeuws Arnhem ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om de fundering van een verdedigingswerk bij de Rijnpoort, daterend uit de 14de of 15de eeuw.