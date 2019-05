Vrachtwagen met pech zorgt voor flinke vertraging op A12 tussen Arnhem en Apeldoorn

Supporters Vitesse kritisch over eventueel Songfesti­val in GelreDome

22 mei ARNHEM - De supporters van Vitesse voelen er weinig voor dat hun club en daarmee ook de aanhang in de verdrukking komt als het Eurovisie Songfestival in 2020 in GelreDome zou worden gehouden. Arnhem wil het evenement graag binnenhalen, maar dat zou tot gevolg kunnen hebben dat Vitesse in mei wekenlang geen thuiswedstrijden kan spelen.