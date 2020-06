Vrees voor de toekomst van het platteland: Gelderse boeren ouder en ouder

Van de 9000 boeren in Gelderland is de helft ouder dan 60. Zo'n 1800 boeren zijn zelfs ouder dan zeventig. Veel boeren stoppen zonder een opvolger. Jongeren willen niet of hebben niet genoeg geld om een bedrijf over te nemen. Als er niets gebeurt, zal het boerenlandschap in Gelderland in rap tempo veranderen, denkt de provincie. Het groeiende aantal leegstaande stallen vormt een prooi voor criminelen en de boeren díe overblijven hebben maar één optie: megastallen.



En dat wil de provincie niet wil laten gebeuren. Om juist gezinsbedrijven in Gelderland een goede toekomst te bieden, wil gedeputeerde Peter Drenth geld vrijmaken om boeren te ondersteunen die inzetten op innovatie én produceren voor de regio.