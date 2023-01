Vrijdag geen ov van Arriva in Achterhoek en Rivierenland: ‘Arriva gaat schandalig om met het personeel, dus we staken’

Arnhem voor Eeuwig IJsclub, zwembad, vrijstaat. De bijzondere geschiede­nis van meer dan een eeuw Thialf in Arnhem

In de rubriek Arnhem voor eeuwig beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemse Courant, aan de hand van foto’s het leven in Arnhem in vroeger dagen. Vandaag: Zwembad Thialf.

9 januari