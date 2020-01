Vrouw vindt botten op bouwterrein in Arnhem; mogelijk menselijke resten

De botten zijn opgestuurd naar de afdeling Forensische Opsporing van de politie. Die beoordeelt of het gebeente afkomstig is van mensen of van dieren.

‘Het blijft gissen’

Het is volgens de politiewoordvoerder nog gissen hoe de botten aan de Van Oldenbarneveldtstraat zijn terechtgekomen. Dit omdat het niet om een compleet skelet gaat.



Het is volgens de politie goed mogelijk dat de grond waar de botten in zitten van elders is gehaald en vervolgens is gestort op de vindlocatie. ,,Mogelijk is er onvoldoende gezeefd om de grond op te schonen. Maar het blijft gissen.”