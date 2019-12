Vuurwerk gegooid naar hulphonden: ‘Kan goed zijn dat ze nu voor altijd zijn verpest’

Op dit moment zitten de medewerkers van De CLiCk in spanning. Want welke gevolgen heeft het gooien van vuurwerk heeft op alle honden die bij het incident waren?



Mede-schooleigenaar Sanne Singer reed maandag met een bus met vijf hulphonden naar Tilburg om een hulphond in opleiding te plaatsen bij een gastgezin met honden. Singer en het gastgezin hadden afgesproken op een parkeerplaats.



Bij de ontmoeting was ook een persoon met een beperking met een hulphond aanwezig, die het gastgezin op locatie gaat begeleiden. Bij het verwelkomen ging het mis. Want op dat moment gooiden twee jongens vanuit een naburige flat gericht vuurwerk naar de groep.



Een lid van het gezin werd geraakt op haar schoen en een rotje kwam tussen de honden terecht. De honden in het busje van Singer kregen alles mee en gingen door het lint. De politie werd gebeld.