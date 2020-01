Vuurwerk mogelijk oorzaak fatale flatbrand Arnhem, waarbij vader en zoon (4) omkwamen

Het onderzoek van de politie is in volle gang. Volgens een woordvoerder zijn in de portiek sporen aangetroffen die er op wijzen dat vuurwerk in de hal is afgestoken. Ook worden er camerabeelden bekeken die mogelijk meer duidelijkheid kunnen geven over de oorzaak van de brand.



Daarbij kwamen tijdens de jaarwisseling een vader en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De moeder (36) en dochter (8) raakten gewond en liggen nog in het ziekenhuis. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat toen de brand uitbrak en heeft zich waarschijnlijk met de lift in veiligheid willen brengen. Een groot deel van de flat van negen verdiepingen stond vol rook. De lift is waarschijnlijk tot stilstand gekomen doordat de stroom uitviel in het gebouw.



Meerdere bewoners zijn uit de flat geëvacueerd door de brandweer, omdat bij de brand weer rook vrij kwam. Een van de bewoners zei volledig gedesoriënteerd te zijn geweest door de duisternis en de rook.



Lees verder onder de foto.