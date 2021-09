Vuurzee had Boban en zijn vriendin bijna verzwolgen: ‘Wie haalt zoiets in zijn hoofd?’

Column Remco Kock ‘Er zit geld in dat lichaam van jou’, zei de Surinaamse man. ‘Ik zou er wat mee doen’

2 september ,,Ik zou met jou wel willen ruilen.” In Klarendal sprak een man me met een Surinaams accent aan. Hij droeg een mondkapje, buiten, waardoor je je afvraagt of iemand ziek is, bang of een slecht gebit probeert te verbergen.