VV Dieren en OVC'85 laten op valreep winst glippen, deel CHRC-team verkiest festival boven voetballen

Mysterie opgelost: hierom zijn de kozijnen van de Gruyterpas­sa­ge in Arnhem nu bruin

Hé! Is het je al opgevallen dat de kozijnen van de Gruyterpassage in Arnhem bruin zijn in plaats van het ‘vertrouwde’ blauw-groen? De opvallende omkaderingen kregen eind vorig jaar een andere kleur. Waarom zijn ze bruin geschilderd? Je leest het hier.