VVD-fractieleider Yola Hopmans stopt als raadslid om ‘onveilige werksituatie’

Indiëher­den­kin­gen met feestelij­ke accent bij Sawah Belanda in Arnhems rijstveld

ARNHEM - Landschapsmonument Sawah Belanda van Marion en Joyce Bloem in park Sacré Coeur aan de Velperweg is zondagmiddag 21 augustus het middelpunt van een Indisch feest in het verlengde van de herdenking van de oorlogen in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan.

