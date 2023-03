VVD wint opnieuw in Rozendaal, BBB komt binnen op plek vier

Later dan normaal

Het kleine Rozendaal is traditiegetrouw de eerste gemeente in Gelderland waar de uitslag van de verkiezingen volgt. Ook dit keer was dat het geval, maar het resultaat kwam wel wat later op de avond dan normaal. Burgemeester Ester Weststeijn van Rozendaal verklaart dat op het stembureau werd begonnen met het tellen van de stemmen voor de waterschapsverkiezingen, in plaats van met die voor Provinciale Staten. ,,Daarnaast speelt mee dat het hartstikke druk was bij ons.”