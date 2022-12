Waarom Arnhemse moslims meer dan 20 jaar moesten wachten op moskee mét minaret

Haatbrief over de nieuwe moskee in Arnhem verrast bestuur niet: ‘Je doet er weinig tegen’

ARNHEM - De haatbrief over de komst van de Ayasofya-moskee in het Nieuwe Kadekwartier in Arnhem komt niet als verrassing voor voorzitter Hüseyin Türkoglu van het moskeebestuur. ,,We zijn niet blij met de inhoud, maar een dergelijke reactie hadden we wel verwacht’’, zegt Türkoglu.

15 september