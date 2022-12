Waarom de ‘trolleyklimmer’ wel of niet strafrechtelijk wordt vervolgd: ‘Baldadigheid of psychische nood?’

Groot verdriet en woede om dood Angelique bij flatbrand Arnhem: ‘Ex dreigde haar wat aan te doen’

ARNHEM - Collega’s, leerlingen en vrienden. Allemaal blijven ze verslagen achter nu Angelique Vos is overleden. De rijinstructrice stierf als gevolg van een flatbrand in Arnhem, in de nacht van donderdag op vrijdag. En dat was geen toeval, zeggen mensen om haar heen. De Arnhemse werd volgens meerdere mensen in de omgeving van het slachtoffer al lange tijd bedreigd.

4 december