Waarom Karel van Gelre een blinddoek om heeft en de andere Arnhemse beelden hun beurt nog krijgen

Crisis in kabinet geeft ruimte aan provincie Gelderland: ‘Wij moeten het buiten gaan regelen’

Crisis in het kabinet. Om elkaar vast te houden hebben de vier partijen in de coalitie (CDA, CU, VVD en D66) een denkpauze rondom stikstof ingelast. Het moet de provincies de ruimte geven met hun eigen oplossingen te komen, en dat is eigenlijk wel goed, zeggen ze in Arnhem.