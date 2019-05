Wapenverzamelaar snijdt zich in de vingers met creditcardmes

Column Remco Kock De postbode is als Zwarte Piet: een uitster­vend, uit het straat­beeld verdwij­nend fenomeen

6 mei Als je niet weet wat het is, klinkt het als iets dat in je lichaam is ontdekt: een haptonoom. Je hoort het onbekende woord en denkt: kwaad- of goedaardig? Toch is een haptonoom niks engs. Het is iemand die helpt om anderen op het goede spoor te zetten. Goedaardig dus. Al zijn er mensen die haptonomen Rasti Rostelli’s vinden en zeggen: oplichterij.