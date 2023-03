Wat als een verkeersongeval jouw schuld is? ‘Ik wilde dat ik alles kon terugdraaien’

Oosterbe­kers gaan op 'bioblitz’ in eigen tuin: ‘We mogen heel gelukkig zijn met dit stukje natuur’

Bewoners van het Oosterbeekse Zweiersdal slaan de handen ineen voor een zogeheten bioblitz: honderd dagen lang gaan ze alles wat in hun omgeving groeit of leeft in kaart brengen. Burgemeester Agnes Schaap trapt het evenement aanstaande zaterdag af met een eerste telling.