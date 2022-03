Wat doet zo’n informateur precies? Oud-Kamerlid Smeulders begint met veertien gesprekken in twee dagen in Arnhem

Meneer Smeulders, klopt het dat u tijdens de verkiezingsavond zelf al aan de lijn hing met GroenLinks-lijsttrekker Cathelijne Bouwkamp?

,,Dat klopt, ja. Dat was om te polsen of ik al beschikbaar was. Ook omdat een paar andere afdelingen mij voor, en ook na, de verkiezingen al hadden gevraagd of ik het mogelijk zou willen doen. We zijn met GroenLinks op veel meer plekken de grootste geworden, waardoor we ook op veel meer plekken moeten leveren. Ik wist dat Cathelijne graag wilde dat ik het ging doen en misschien heeft ze toen gedacht van: ik moet snel zijn, want anders gaat hij misschien naar een andere plek.”



Met alle veertien partijen in Arnhem wilt u om tafel. U heeft uw agenda voor de komende tijd helemaal leeg moeten ruimen?

,,Nou, dat valt reuze mee, haha. Volgens mij heb ik morgen (vrijdag, LB) vijf en overmorgen negen gesprekken van allemaal drie kwartier. Dat gaat prima in twee dagen.”