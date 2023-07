Wat rijdt daar nou over straat? Een ‘duurzaamheidskeet’, vanaf nu te zien in heel Overbetuwe

indebuurt.nl Van garagesale tot gratis midzomer­feest: 7 x Arnhemse weekend­tips

Nu de hete dagen even achter de rug zijn, heb je misschien weer meer zin om iets te doen. Wat dacht je van een garagesale waar je authentiek theatermeubilair scoort? Of een rolstoeltoegankelijk festival? Dat kan dit weekend allemaal in Arnhem. In dit artikel zeven tips voor het weekend van vrijdag 30 juni, zaterdag 1 en 2 juli.