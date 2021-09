Weduwe vermoorde Arnhemmer boos na rectificatie: ‘Dit verdient geen schoonheidsprijs’

De excuses van burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede aan de familie van de vermoorde Max Klaassen (62) hadden het sluitstuk moeten zijn van een slepende kwestie. Maar de reactie van de gemeente op vragen van deze krant, is bij de weduwe van Klaassen niet in goede aarde gevallen.

De zaak draait om een interview dat de burgemeester in 2018 gaf, na de zogeheten kwartetmoord in Enschede. Daarbij werd Max Klaassen uit Arnhem, samen met drie anderen, in koelen bloede vermoord. Van Veldhuizen liet in een interview onbedoeld doorschemeren dat Klaassen zich bezig zou houden met criminele activiteiten. Daar bleek laten geen sprake van. Nabestaanden waren hier woedend over en eisten excuses van de Enschedese burgemeester.

Die kwamen er, na een civiele zaak die tegen de burgemeester was aangespannen door de familie van Max Klaassen. Afgelopen zaterdag stond in een advertentie in onder meer De Gelderlander en Tubantia een rectificatie, waarin Van Veldhuizen zijn oprechte excuses aanbood aan de nabestaanden van de omgebrachte man.

Quote Het feit dat je na bijna drie jaar met tussen­komst van de rechter tot een rectifica­tie moet komen, zegt wat ons betreft voldoende weduwe van Max Klaassen

Boos na nieuwe reactie

Dat de weduwe van Klaassen opnieuw boos is, komt door een nieuwe reactie van de gemeente. Die zei op vragen van deze krant, dat de excuses zo lang lieten wachten omdat eerst de uitkomst van de rechtszaak tegen de moordenaars is afgewacht. Ook zou de familie het in eerste instantie niet eens zijn geweest met de tekst.

Dat schiet de weduwe van Klaassen volledig in het verkeerde keelgat, zo laat ze weten in een schriftelijke reactie aan deze krant.

Volledig scherm Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede bood excuses aan voor uitspraken. © Carlo ter Ellen DTCT

‘Als familie wilde wij eigenlijk helemaal geen inhoudelijke reactie geven op de door de gemeente geplaatste rectificatie. Deze reactie zette wat ons betreft een streep onder het conflict. De reactie van de woordvoerder van de burgemeester naar aanleiding van de rectificatie, heeft dit echter anders gemaakt. Het handelen van de gemeente Enschede in de afgelopen maanden, verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Het feit dat je na bijna drie jaar met tussenkomst van de rechter tot een rectificatie moet komen, zegt wat ons betreft voldoende.

Aangezien er op 6 november 2020 al een uitspraak in de strafzaak is gedaan en het onderzoek toen ruimschoots was afgerond, maakt dat er al geruime tijd duidelijkheid bestaat over hoe de vork in de steel zit. Een rectificatie op 6 november 2020, op eigen initiatief, zonder dat de voorwaarden van de gemeente c.q. de burgemeester hierbij steeds leidend waren, was op zijn plaats geweest’, aldus de verklaring.

Vier doden in nog geen vijf minuten

Max Klaassen was een van de vier slachtoffers van de viervoudige moord in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede op 13 november 2018. Naast Klaassen werden ook Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) en Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo in een tijdsbestek van nog geen vijf minuten doodgeschoten.

Voor de viervoudige moord zijn vader Camil A. (59) en zijn zoons Dejan en Denis uit Hengelo inmiddels tot levenslange celstraffen veroordeeld. Het hoger beroep dient binnenkort bij het Hof in Arnhem.