Column Remco Kock Pijnlijk confronta­tie met ouder worden bij feest in Luxor: ‘Paar jaar terug noemden we dit bejaarden­dis­co’

Een vriend had het nagenoeg onmogelijke gepresteerd: kaarten bemachtigd voor VroegZat in Luxor Live in Arnhem, een terugkerend feest dat na aankondiging steeds direct uitverkocht schijnt te zijn. Via TicketSwap was het hem toch gelukt.