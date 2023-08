Weer twee autobranden in een nacht in Arnhem-Zuid: dure Porsche en Citroën verwoest door vlammen

Deze boer veroorzaak­te de stankover­last in Nijmegen en omstreken: ‘Het was wel heftiger, en de wind stond verkeerd’

Het was donderdag en vrijdag het gesprek van de dag bij veel mensen in de omgeving van Nijmegen-Noord, Bemmel, Oosterhout en Haalderen. Wát een stankoverlast. Meer dan honderd meldingen kwamen er over binnen en zelfs de brandweer ging een kijkje nemen.