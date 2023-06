Wendy had als kind moeite met lezen, nu wordt ze misschien wel Taalheld: ‘Je hoeft je niet te schamen’

indebuurt.nl Alles voor 'n tientje: deze kledingwin­kel zit nu in oude pand Treatments Arnhem

Gespot! In het oude pand van Treatments in Arnhem is een kledingwinkel geopend: Fashionstore Outlet. Alle items in de nieuwe zaak in de Ketelstraat kosten tien euro per stuk, zo staat op de opvallende rode posters in de etalage.