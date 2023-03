Werkloosheid in de Betuwe daalt, net als het aantal vacatures

In Overbetuwe en Lingewaard (Midden-Gelderland) en in Neder-Betuwe, Buren, Culemborg, West Betuwe en Tiel (Rivierenland) nam het aantal mensen met een WW-uitkering in januari en februari van dit jaar weer iets toe, maar volgens het UWV is deze winterdip gebruikelijk. Dat hangt mede samen met het relatief grote percentage seizoenswerk dat in deze regio voorhanden is en in de koude maanden op zijn gat ligt.