Werkloze man uit Bemmel (62) het gevang in voor witwassen 120.000 euro in een big shopper

In herinnering (1954 - 2023) ‘Ruige bok’ Simon stierf in het harnas: ‘Hij gaf me mijn zelfver­trou­wen en vechtlust terug’

Simon Blasweiler was een harde werker die een lange weg heeft afgelegd voor hij advocaat werd. Vanwege dyslexie (woordblindheid) had hij moeite met leren. In 1978 ging Simon in de Bijlmerbajes aan de slag als gevangenisbewaarder, maar bleef in Malburgen-West in Arnhem wonen.