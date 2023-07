Werkstraf voor automobilisten die groep fietsers aanvielen na ‘spuugincident’

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij de atelierwo­ning van Laetitia: 'Wonen boven, muziek beneden'

Achter de voordeur van muziekdocente Laetitia Trimbos (60) aan de Graslaan in Arnhem-Zuid, gaat een ruime kleurrijke woning schuil. Wonen en werken gaan er hand in hand. Beneden in huis bevindt zich een muziekstudio met achter een tuintje. Boven is het woongedeelte.