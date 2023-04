Wesley Vree is naast topscorer ook doelman en schilder bij RKSV Driel: ‘We zitten niet zo breed in de keepers’

Toch twijfel in Oosterbeek: wapenhan­del in woonwijk is nog ‘geen gelopen race’

De komst van een wapenhandel met beperkte munitie-opslag in een woonwijk in Oosterbeek is nog geen gelopen race. De kwestie heeft niet alleen voor maatschappelijke, maar inmiddels na een publicatie in deze krant ook voor bestuurlijke en politieke ophef gezorgd.