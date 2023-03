Westervoort krijgt na honderd jaar een ander ‘Rode Dorp’: nieuwe huisjes verrijzen in rap tempo

indebuurt.nl Check dit: videobeel­den van toen winkelcen­trum Presikhaaf net bestond

Inmiddels is het een gevestigde shoplocatie in Arnhem, maar ooit was winkelcentrum Presikhaaf een gloednieuwe hotspot in de stad. Het complex opende in 1965 en dat was een hele happening. Ben je benieuwd hoe het winkelcentrum er in zijn beginjaren uitzag? Check hieronder nostalgische beelden.