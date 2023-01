Westervoortse basisschool De Brug krijgt er geen lokalen bij, deel van de kinderen moet in andere school worden ondergebracht

Cocu geniet van Vitesse: ‘Nog hoop op spits’

Phillip Cocu is zeer blij met de eerste zege van 2023 van Vitesse. De 3-1 winst bij Heerenveen moet de aanzet vormen voor de weg omhoog in de eredivisie. De coach hoopt de komende dagen ook nog op aanvallende versterking in Arnhem. ,,Een wapen”, zegt hij. ,,Niet een spits voor de breedte van de selectie.”

29 januari