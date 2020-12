Wielrenner gereanimeerd na val op de Posbank, toestand is kritiek

Deze violiste, golfbaanma­na­ger en designer werken nu als corona-bestrijder: ‘Hopelijk gaan we volgende zomers weer naar festivals’

17 december De GGD moest begin dit jaar in razend tempo coronatestteams samenstellen. Maar waar haalden ze mensen vandaan? Uit alle windstreken, zo blijkt. In Gelderland-Midden werken een violiste, een manager van de golfbaan en een oud-docent van kunsthogeschool ArtEZ schouder aan schouder om corona te bestrijden. ,,Ik lever in op salaris, de leaseauto moest de deur uit, maar dat zal me een zorg zijn.”