Wijkagenten betrappen ‘de insluiper van Klarendal’

Veel Klarendalers hebben de afgelopen maanden last gehad van een insluiper, schrijft wijkagent Joyce Veenvliet op Instagram . ,,Inmiddels hebben we vier zaken tegen deze verdachte rond. De recherche is het onderzoek gestart naar de man”, zegt ze desgevraagd.

Regelmatig meldingen

In alle vroegte

Zo ging het maanden achtereen. Op het spreekuur van de wijkagenten in de wijkpost aan de Hommelseweg ging het steeds vaker over de insluiper.



Het lastige daarbij is dat de strafbaarheid van het struinen in tuintje gering is. Nadat de wijkagenten voldoende zaken van insluiping hadden onderzocht, hebben ze de verdachte maandagmorgen aangehouden.



,,Hij ging elke keer in alle vroegte op pad. Als hij een deur trof die niet op slot zat sloeg hij zijn slag. Hij ging snel naar binnen, pakte iets kleins en verdween weer", zegt de wijkagent.



Er zijn inmiddels meer zaken overgedragen aan de recherche.