Wim als eerste de lucht in op modelvliegclub driedaagse: ‘Er valt een hoop moois te zien’

Rijtjeshui­zen optrekken uit beton? ‘Spilzucht’ vindt architect Jan Nauta. ‘Het roer moet om’

,,Als beton een natie zou zijn, was het na de Verenigde Staten en China het meest vervuilende land ter wereld.” Architect Jan Nauta wil maar zeggen: waarom bouwen we in Nederland in vredesnaam nog zo veel met beton? Hout, hennep en vlas zijn wat hem betreft de toekomst.