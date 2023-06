Winkelverbod, medewerksters die klaagden over handtastelijkheden, maar OM spreekt man (79) vrij van aanranding: 'Geen bewijs voor opzet’

Een 79-jarige Nijmegenaar die ervan werd beschuldigd dat hij in oktober een vakkenvuller bij de Jumbo doelbewust een tik op haar billen gaf, is dinsdag vrijgesproken van aanranding. De rechtbank ziet op basis van de verklaring van de medewerkster en camerabeelden wel bewijs dat hij haar bij het passeren heeft aangeraakt, maar niet dat dit opzettelijk is gebeurd.