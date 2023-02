Wittek na domper Vitesse in Volendam: ‘Oprichten voor zware serie met Ajax, AZ, Sparta en PSV’

Op meerdere plekken asbest gevonden in Huissens spookpand, gemeente laat het snel verwijde­ren

In en rondom de bouwval in Huissen die al achttien jaar leegstaat, is op meerdere plekken asbest gevonden. De gemeente wil het op korte termijn laten verwijderen op kosten van de eigenaar. Die ziet daar echter niets in en wil er met tussenkomst van de rechter een stokje voor steken.