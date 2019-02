Woedende reacties na lage straf voor moeder die kinderporno maakte: ‘Zo iemand verdient geen kind’

Waar was het vonnis?

De rechtbank veroordeelde de moeder voor het maken en verspreiden van kinderporno tot vijftien maanden gevangenisstraf, waarvan dertien maanden voorwaardelijk. Er geldt een proefperiode van drie jaar. Onder toezicht van de reclassering moet de vrouw zich als zedendelinquent verplicht laten behandelen.



Is twee maanden niet belachelijk weinig?

De rechtbank houdt rekening met veel aspecten en vaart daarbij op advies van deskundigen, zegt persrechter Maartje Bijl van de rechtbank Gelderland in Arnhem. ,,De vrouw had geen strafblad en was verminderd toerekeningsvatbaar. De gepleegde feiten stammen al van een tijdje geleden (2014 en 2015). Volgens de psycholoog én de reclassering is de kans op herhaling gering.”