Wolven in de buurt van Arnhem: dit moet je erover weten

Wolven gespot

Mensen spotten de afgelopen tijd op meerdere plekken nabij Arnhem wolven. Het dier werd op 11 december 2022 in Huissen, Angeren en Doornenburg gezien . In Schaarsbergen beet een wolf een pony dood . Dat de wolf op straat gesignaleerd is, kan ‘eng’ aanvoelen maar moeten Arnhemmers bang zijn voor het dier?

Hoe herken je een wolf?

Is een wolf gevaarlijk?

Dit moet je doen als je een wolf tegenkomt

De kans dat je een wolf in (de buurt van) Arnhem tegenkomt is klein. Gebeurt dit toch, dan is het vooral belangrijk dat je op afstand en kalm blijft. Als je een hond bij je hebt, lijn die dan aan. Loop de wolf niet achterna en als hij jouw kant opkomt, spreek dan luid en maak gebaren, dit schrikt de wolf af. Nog belangrijker: voer de wolf niet.

Wolf gespot? Maak een melding

Heb je een wolf gezien in de buurt van Arnhem? Maak er dan een melding van. Op die manier kan het team van Wolven in Nederland een goed beeld krijgen van in hoeverre wolven in Nederland verblijven. Als je de kans krijgt, maak dan een filmpje of een foto van hier dier en stuur het beeldmateriaal mee met je melding. De locatie waar je de wolf zag is trouwens ook belangrijk. Heb je de informatie opgestuurd, dan checkt Wolven in Nederland of het daadwerkelijk om een wolf gaat. Het meldingsformulier vind je hier.