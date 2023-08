Woning in hartje Arnhem 10 dagen dicht vanwege overlast door lawaaiige junks

Arnhem hangt camera’s achter Musis om overlast tegen te gaan: ‘Moet er voor iedereen veilig zijn’

In het park achter concertgebouw Musis komen twee beveiligingscamera’s te hangen. Arnhem hoopt daarmee de overlast in het stadspark in de kiem te smoren. De afgelopen tijd zijn daarnaast nóg eens vijf gebiedsverboden uitgedeeld aan overlastplegers.