Woning vliegt vlak na verhuizing in brand in Arnhem, familieruzie ging aan verkoop vooraf

video en update Brandweer vindt geen slachtof­fers na uitslaande brand in lege woning Arnhem

15 april ARNHEM - In een woning aan de Laan van Klarenbeek in Arnhem is rond 19.50 uur deze avond brand uitgebroken. De brandweer kwam met groot materieel naar het adres om het vuur te bestrijden. Even werd gevreesd dat zich nog slachtoffers in de woning zouden bevinden. Die vrees bleek ongegrond: er werd niemand gevonden.