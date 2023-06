Woningbrand in Arnhem na uren onder controle; aantal huizen al gesloopt

‘Geen wereldster op de reserve­bank’ bij Down The Rabbit Hole na flop Burna Boy: ‘We gaan ervan uit dat hij er gewoon is’

Wereldster Burna Boy kan dan wel zaterdag niet zijn komen opdagen bij het concert in GelreDome, bij festival Down The Rabbit Hole (DTRH) waar hij over twee weken staat gepland, komt hij gewoon wél. Tenminste, dat verwacht organisator Mojo. ,,We gaan ervan uit dat dit een incident was.”