Youri Roseboom sluit af met nóg een treffer en is met 34 goals topscorer van de regio Arnhem

Interview Theo (74) woont het langst op de Zilverkamp: ‘Door de brief van de gemeente moest mijn moeder huilen’

Theo Visser (74) weet zeker dat hij de bewoner is die het langst op de jarige Zilverkamp in Huissen woont. Hij is er geboren in 1949 toen er ongeveer 30 gezinnen woonden en hij heeft met eigen ogen de nieuwbouwwijk met nu circa 6000 inwoners zien verrijzen.