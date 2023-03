Zakia helpt Arnhemmers gratis met belastingaangifte: 'Ik zie dat mensen zorgen hebben'

indebuurt.nlDe belastingaangifte is voor sommigen best een uitdaging, dus voor Arnhemmers die daar wel een beetje hulp bij kunnen gebruiken is daar Zakia Youssfi (42). ”Ik neem rustig de tijd voor mensen en probeer een oplossing te zoeken voor hun problemen.” Bijkomend voordeel: dat doet ze gratis en voor niets.

Zakia werkt als medewerker dienstverlening op het steunpunt van de belastingdienst in Arnhem. Stadsgenoten kunnen bij haar op kantoor terecht met vragen over hun belastingzaken of toeslagen. Het zijn misschien niet voor iedereen de boeiendste onderwerpen, maar ze zijn volgens Zakia wel belangrijk. “Door mensen te helpen met belastingzaken, voorkom ik dat ze tussen wal en schip belanden.”

Directe hulp

Met een hulp bij belastingzaken doelt Zakia bijvoorbeeld op het aanvragen van een betalingsregeling zodat je belasting in delen kunt betalen, het begrijpelijk maken van een aanslag en het correct invullen van de belastingaangifte. ”Ik begeleid mensen bijvoorbeeld ook als een naaste komt te overlijden. Ze weten niet altijd welke fiscale stappen je dan moet nemen. Ik merk het direct als mensen zich ergens zorgen over maken en probeer ze dan écht directe hulp te bieden.”

Verplaatsen in anderen

Voor Zakia staat het belang van de mensen voorop als het gaat om inzicht in belastingzaken. ”Bij het uitvoeren van mijn werk helpt het dat ik mij goed kan verplaatsen in anderen. Mensen zijn zich er niet altijd van bewust dat je in Arnhem makkelijk een afspraak kan maken voor hulp bij de belastingaangifte. Terwijl ik graag help, dat voelt prettig.”

Hulp bij je belastingaangifte

Woon jij in Arnhem en kan je wel wat hulp gebruiken bij je belastingaangifte? Dan kan je via de BelastingTelefoon of online een afspraak maken bij het steunpunt op het belastingkantoor in Arnhem. Je vindt het kantoor aan de Groningensingel 21 in Arnhem-Zuid.

