Ze hadden niets met het leger en toch maakten ze kunst met jonge veteranen; ‘Stap je niet zomaar in’

In Duiven verdwijnt de Swingnight níet van de partykalen­der: jubileum­feest is volgende maand

Bijna iedere volwassene is er wel een keer geweest, het concept is nooit veranderd en de flyers zijn van mijlenver herkenbaar: in Duiven kun je al 20 jaar eens in de zoveel tijd een avondje Swingnight doen. Er is geen plaats waar organisatoren Claudia en Harry Tersteeg langer zitten.