Ze zijn er uit: coalitie Gelderland presenteert vanavond akkoord

column remco kock Als Thierry meer taart neemt dan zijn vriendin en zij vindt dat prima, wat is daar mis mee?

10:17 Vorige week was er ophef over Thierry Baudet, gedoe over gelijkheid tussen man en vrouw. Ik dacht terug aan het taartincident. Het taartincident: ik was – twee jaar geleden – samen met mijn vriendin op kraamvisite bij een vriend.